"Меня сбила машина и разорвало на кусочки". Бывшая жена Адриано - о том, как она себя чувствовала, узнав о его измене

Екатерина Дорожко, бывшая жена экс-спартаковца Луиса Адриано, ныне выступающего за "Палмейрас" рассказала, как она себя чувствовала, узнав о его измене.

Фото: instagram.com/luizadrianinho