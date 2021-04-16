"Меня сбила машина и разорвало на кусочки". Бывшая жена Адриано - о том, как она себя чувствовала, узнав о его измене

Екатерина Дорожко, бывшая жена экс-спартаковца Луиса Адриано, ныне выступающего за "Палмейрас" рассказала, как она себя чувствовала, узнав о его измене.
Фото: instagram.com/luizadrianinho
"Меня сбила машина и разорвало на кусочки - примерно так я себя чувствовала в тот момент. К психологу не ходила. Вышла из этого состояния сама и горжусь этим. Я сильнее, чем может казаться.

У меня были панические атаки. Слава богу, это уже закончилось. Началась новая жизнь. Сейчас у меня все хорошо, все супер", - сказала Дорожко.

Екатерина и Луис поженились 14 ноября 2019 года. 19 декабря пара обвенчалась, а в июне 2020 года стало известно об их расставании. На данный момент 33-летний бразилец находится в отношениях с Лумой Симойнш.

Напомним, что Адриано защищал цвета "Спартака" в 2017—2019 годах. В чемпионате России форвард забил 19 голов за 59 игр. В составе красно-белых Луис стал чемпионом России в сезоне-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. В январе 2021 года он стал обладателем Кубка Либертадорес в составе "Палмейраса".

Источник: Sport24

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Теги: Луис Адриано Спартак Палмейрас
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