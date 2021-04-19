Петржела: в Суперлиге нужны лучшие, поэтому от России подойдет только "Зенит"

Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о потенциальном участии петербургской команды в новообразованной европейской Суперлиге.
Фото: "Зенит"
Петржела заявил, что "Зениту" пошло бы на пользу выступление в Суперлиге. Также он отметил, что от России для участия в новом турнире подойдет только петербургский клуб.

"Зениту" участие в Суперлиге, конечно же, пошло бы на пользу. Будет больше матчей с топ-клубами — это же очень здорово! Нынешний сезон Лиги чемпионов в очередной доказал, что петербургская команда недостаточно хорошо играет в Европе. Надо больше играть с сильными командами, набираться опыта — всё это и есть Суперлига. К сожалению, в России таких соперников и близко нет.

В РПЛ тоже есть хорошие команды: "Локомотив", ЦСКА, "Спартак"… Но в Суперлиге нужны лучшие, поэтому от России подойдет только "Зенит", - сказал Петржела.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА отреагировал на формирование нового турнира изменениями в Лиге чемпионов. В частности, УЕФА увеличит число участников основного раунда турнира.

Источник: Чемпионат

Топ-клубы Европы объявили о создании Суперлиги

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, число участников турнира увеличится

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Теги: Петржела Зенит Суперлига
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