Хачатурянц: наверное, на КДК повторно будет рассмотрено дело Сухины

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что КДК, вероятно, повторно рассмотрит поведение начальника "Локомотива" Станислава Сухины перед матчем 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:0).
Фото: ФК "Локомотив"
"Наверное, на КДК повторно будет рассмотрено это дело", - приводит слова Хачатурянца "Р-Спорт".

Напомним, что перед игрой с красно-белыми Сухина несколько раз зашел в Судейскую комнату, что запрещено регламентом Лиги. По ранее вынесенному вердикту КДК, "Локомотив" проведет один домашний матч на нейтральном поле, а Сухина получил штраф в размере 150 тысяч рублей.

Также стало известно, что арбитр Кирилл Левников, обслуживавший игру "Локомотив" - "Спартак", отстранен от работы как минимум на два матча РПЛ.

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Теги: Хачатурянц Сухина Локомотив Спартак
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