"Пока у нас такой информации нет, что "Спартак" готов их продавать. Официально мы еще никуда не обращались. В первую очередь мы общаемся с игроками. Они хотят вернуться в "Спартак", а мы их желание — доказать, что они достойны быть в основе "Спартака" — уважаем", - приводит слова Айдамирова "Спорт-экспресс".
27-летний Тимофеев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провел 23 матча, отметившись в них тремя забитыми мячами.
На счету 24-летнего Мелкадзе три гола и одна результативная передача в 19-и играх текущего розыгрыша чемпионата России.
"Ахмат" по итогам 26-и туров РПЛ занимает 10-е место, имея в своем активе 35 очков.
Гендиректор "Ахмата": Мелкадзе и Тимофеев хотят вернуться в "Спартак"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном выкупе арендованных у "Спартака" нападающего Георгия Мелкадзе и хавбека Артема Тимофеева.
Фото: ФК "Ахмат"
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