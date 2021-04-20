— Гончаренко посадил меня на скамейку со словами: "Ты устал, хочу дать тебе отдых". После этого я сыграл, наверное, матча три. Не могу сказать о нем плохого, но иногда было сложно понять его решения, — цитирует Шарлию Sport24.
24-летний Шарлия выступал в составе ЦСКА с лета 2019 по январь 2020 года на правах аренды из хорватского "Славена". Он провел за российский клуб 14 матчей и заработал три желтые карточки.
Сейчас хорват играет за клуб турецкой Суперлиги "Анкарагюджю".
Гончаренко ныне тренирует "Краснодар".
Экс-защитник ЦСКА — о Гончаренко: иногда было сложно понять его решения
Бывший защитник ЦСКА Звонимир Шарлия высказался о наставнике Викторе Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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