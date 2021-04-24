Голубев заявил, что возвращение Газизова в "Уфу" стало глотком свежего воздуха для команды. По словам футболиста, гендиректор хорошо мотивирует игроков "Уфы".
"Если честно, его возвращение и было тем самым глотком воздуха для "Уфы". Пусть он не участвует в тренировочном процессе, но всё равно является большим мотиватором. С каждым из ребят может поговорить на любые темы: когда надо — поругать, когда надо — похвалить. Газизов очень человечный. Тот факт, что он занимает пост гендиректора, не означает, что он оторван от команды. И это очень приятно", - сказал Голубев.
Напомним, что Газизов покинул "Уфу" летом минувшего года и занял пост гендиректора "Спартака". Впоследствии менеджер ушел из московского клуба и вернулся в башкирскую команду.
Отметим, что на данный момент "Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (20 очков).
Источник: RT
Полузащитник "Уфы" Голубев: возвращение Газизова стало глотком воздуха для команды
Полузащитник "Уфы" Артем Голубев высказался о гендиректоре клуба Шамиле Газизове.
Фото: Global Look Press
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