- Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился. Но не от моих объятий, хотя они и были, я не тянул его вниз, - передает слова Филина Eurostavka.
Матч 27 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Химки" закончился победой гостей со счетом 1:0 при заметном игровом преимуществе хозяев поля. В концовке матча в штрафной красно-черных возник спорный момент: нападающий бело-голубых Николай Комличенко упал в единоборстве с защитником Александром Филином, который обхватывал его руками, но главный арбитр Евгений Кукуляк и ВАР Сергей Иванов оставили этот эпизод без внимания.
Защитник "Химок" Филин: Комличенко хотел бить через себя, поэтому и завалился, я не тянул его вниз
Защитник "Химок" Александр Филин дал объяснение падению в штрафной своего клуба нападающего "Динамо" Николая Комличенко в матче 27 тура РПЛ между бело-голубыми и красно-черными.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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