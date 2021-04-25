По сведениям, у председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина есть право расторгнуть контракт с Бабаевым, если по итогам сезона клуб не попадёт в еврокубки.
Московский клуб после 27 туров чемпионата России занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России с 46 очками, уступая "Сочи" и "Рубину", имеющим столько же очков, по сумме личных встреч.
43-летний Бабаев стал генеральным директором ЦСКА в 2007 году, а работу в клубе начал в 2001.
Источник: "Чемпионат".
Источник: ЦСКА может уволить Бабаева после этого сезона
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может лишиться должности.
Фото: ПФК ЦСКА
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