— Считаю, что нужно было кого-то ещё удалить, так было бы интереснее. Дело ведь не в том, что судья трактовал эпизод таким образом, а в последовательности. Если такой строгий стиль судейства, то почему на восьмой минуте, когда Ларссон попал локтем в голову Щенникова, не было предупреждения.
Здесь большинство экспертов, насколько я понимаю, считают, что можно было ограничиться желтой, а тут удаление. Речь о последовательности, — цитируют Бабаева РИА Новости.
Напомним, "Спартак" победил в этом матче с минимальным счетом 1:0 после точного удара шведского форварда Джордана Ларссона. На 37 минуте матча с поля был удален полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.
Бабаев: если был такой строгий стиль судейства, то почему Ларссон остался без наказания за удар локтем в голову Щенникова
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал эпизод с удалением Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!