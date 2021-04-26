Дюпин: Слуцкий делает все, чтобы игроки "Рубина" общались не только на поле, но и за его пределами

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин рассказал о том, какие изменения произошли в команде после назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

Фото: РФС