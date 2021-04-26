Дюпин: Слуцкий делает все, чтобы игроки "Рубина" общались не только на поле, но и за его пределами

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин рассказал о том, какие изменения произошли в команде после назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера.
Фото: РФС
В частности, Дюпин отметил, что Слуцкий относится к работе с юмором. Также он сообщил, что тренер делает все, чтобы игроки "Рубина" общались за пределами поля. Кроме того, в команде нет проблем с дисциплиной, добавил Дюпин.

"Слуцкий внес юморка чуть-чуть, и все пошло по-другому (смеется). Он поставил нам игру, мы хорошо понимаем друг друга. Не зря он постоянно викторины проводит, делает все, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами. Дисциплина у нас на высшем уровне. Пацаны знают, что каждый сделает в конкретной ситуации.

Леонид Викторович хорошо разбирается и во вратарском деле. Может и напихать, и похвалить. Последний раз получал от него перед Новым годом. В конце сезона потерял место в основе, он жестко прошелся по мне. Я пересмотрел свое отношение", - рассказал Дюпин.

Отметим, что на данный момент "Рубин" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе казанцев 46 очков.

33-летний Дюпин выступает за "Рубин" с 2019 года. Вратарь перешел в эту команду из "Анжи".

Слуцкий тренирует "Рубин" с 2019-го. Предыдущим клубом Слуцкого был голландский "Витесс", в котором он работал в 2018-2019 годах.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Дюпин Слуцкий Рубин
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