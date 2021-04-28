Даниил Фомин раскрыл плюсы и минусы профессии футболиста

Фомин заявил, что плюс в профессии футболиста - возможность заниматься любимым делом и получать хорошую зарплату. Негативный момент - частые разъезды, добавил хавбек "Динамо".
"Моя профессия – футболист. Что в этом кайфового? Занимаешься любимым делом и получаешь хорошую зарплату.
Минусы – это частые разъезды, постоянные сборы. К примеру, Скопинцев, чтобы восстановиться к чемпионату, во время выходных оставался на сборах в Турции и не летал домой, как остальные. А у него дочка растёт, и он семью не видел два месяца", - сказал Фомин.
Отметим, что в текущем розыгрыше российской Премьер-Лиги Фомин принял участие в 26 матчах, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Чемпионат"
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