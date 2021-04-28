Фомин: я прочитал всего Ремарка. У него интересный язык - герои страдают и пьют

Фомин сообщил, что прочитал все произведения Ремарка. По словам футболиста, любовь к этому автору началась у него с романа "Три товарища". Также Фомин заявил, что ему нравятся произведения Драйзера.
"Я прочитал всего Ремарка, всё верно. В 17 лет я прочитал "Трех товарищей". Понравилось – стал читать другие произведения. Самое-самое – "Ночь в Лиссабоне". Сюжет спойлерить не буду – обязательно прочитайте. Это совсем небольшой роман. У Ремарка интересный язык – все герои страдают и пьют. Драйзер нравится, особенно "Трилогия желания". Крутое произведение", - сказал Фомин.
Источник: Чемпионат
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Фото: РФС
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