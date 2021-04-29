Президент РФС: получили сигнал, проводим расследование. Есть вопросы к некоторым игрокам "Тамбова"

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал про расследование, которое касается футболистов "Тамбова", подозреваемых в игре на тотализаторе.

Фото: ФК "Тамбов"