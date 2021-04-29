"Мы получили сигналы и проводим расследование. Есть вопросы к некоторым игрокам. Но это не вопросы к клубу или к его руководству", - приводит слова Дюкова Sport24.
Напомним, что в марте началось расследование в отношении игроков "Тамбова" Александра Еркина и Дмитрия Германа. Футболисты подозреваются в ставках на матчи со своим участием. По информации СМИ, вопросы возникли по итогам матчей "волков" с "Краснодаром" (0:4) и "Сочи" (0:5). Отметим, что и Еркин, и Герман в ходе расследования отказались от прохождения проверки на полиграфе.
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Президент РФС: получили сигнал, проводим расследование. Есть вопросы к некоторым игрокам "Тамбова"
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал про расследование, которое касается футболистов "Тамбова", подозреваемых в игре на тотализаторе.
Фото: ФК "Тамбов"
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