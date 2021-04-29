- Это неправда. "Торино" не интересуется Даниилом Фоминым, - передает слова Ваньяти Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что клуб итальянской Серии А "Торино" проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику московского "Динамо" Даниилу Фомину.
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Спортивный директор "Торино" рассказал о степени интереса своего клуба к Фомину
Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти опроверг информацию о том, что его клуб проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Даниилу Фомину.
Фото: Константин Рыбин / РФС
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