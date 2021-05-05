По сведениям источника, 29-летний футболист договорился об условиях контракта с московским клубом. Заболотный должен перейти в ЦСКА на правах свободного агента, так как его контракт с "Сочи" истекает в конце сезона.
Заболотный — воспитанник ЦСКА, но за первую команду "армейцев" форвард не провел ни матча. Далее в его карьере были "Факел", "Тосно", "Зенит" и "Сочи", за который футболист играет с 2019 года.
В текущем сезоне нападающий забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи в 28 матчах во всех турнирах.
Источник: Eurostavka.
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Источник: Заболотный перейдет в ЦСКА на правах свободного агента
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный вернется в московский ЦСКА.
Фото: Sportbox
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