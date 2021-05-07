22-летним опорным полузащитником "Уфы" Артемом Голубевым интересуются сразу три клуба Российской премьер-лиги, сообщают СМИ.
По данным источника, футболиста хотел бы вернуть в свои ряды "Краснодар", воспитанником которого он является. Также Голубева хотели бы подписать московский "Локомотив" с целью повышения конкуренции в составе и самарские "Крылья Советов", которые испытывают кадровый дефицит в опорной зоне.
В текущем сезоне Голубев сыграл за "Уфу" 28 матчей, в которых забил 1 гол.
Источник: RT
Опорником "Уфы" Голубевым интересуются три клуба РПЛ
Опорный хавбек "Уфы" Артем Голубев попал в сферу интересов "Краснодара", "Крыльев Советов" и "Локомотива".
Фото: ФК "Уфа"
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