"После объявления Тедеско об уходе из клуба, руководству "Спартака" нужно было найти достойную замену. Тренеров в Европе много, но "Спартак" — один. У будущего тренера должны гореть глаза. Не каждый достоин тренировать такую команду, как "Спартак".
Достоин ли Руй Витория тренировать "Спартак"? Если честно, я почти ничего не знаю про него. Он был главным тренером в "Бенфики" несколько лет, это все что мне известно. Время покажет. Возможно, руководство красно-белых сделало правильный выбор", - приводит слова Рианчо Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Витория уже договорился о контракте с московским клубом и подыскивает себе жилье в столице России. Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско принял решение покинуть команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам. Завтра, 10 мая, немецкий специалист проведет последний домашний матч у руля красно-белых. "Спартак" будет принимать подмосковные "Химки" на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве. Главным арбитром матча назначен Владислав Безбородов, а за VAR будет отвечать Николай Волошин.
"Не каждый достоин тренировать такую команду, как "Спартак". Рианчо — о возможном назначении Витории
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о возможном назначении португальского специалиста Руй Витории на пост наставника красно-белых.
Фото: Sport24
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