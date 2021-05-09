- Я бы не сказал, что мне пришлось тяжело, потому что мне нравится стиль игры "Зенита". Быстрые передачи, возможность для защитников подключаться к атаке. А просто так, не думая, подальше выносить мячи от своих ворот – это не мое. Поэтому адаптация быстро прошла. Очень рад, что играю в "Зените", - приводит слова Кругового "Матч ТВ".
Данил является воспитанником сине-бело-голубых. Летом 2018 года он перешел в "Уфу", а уже спустя год вернулся в "Зенит", проведя в последствии еще сезон в команде из Башкортостана на правах аренды. В нынешнем сезоне в составе петербуржцев Круговой принял участие в 23-х матчах во всех турнирах, отличившись в них тремя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,5 млн евро.
Круговой: мне нравится стиль игры "Зенита". Выносить мячи подальше от своих ворот – не мое
Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал об адаптации в петербургском клубе после "Уфы".
Фото: ФК "Зенит"
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