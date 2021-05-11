Как сообщает источник, соглашение с футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что Аяз Гулиев является воспитанником академии "Спартака". Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
С января по июнь 2018 года он играл за "Ростов" на правах аренды. В июле 2018 года ростовский клуб выкупил контракт игрока за 500 тыс евро.
Но, спустя полгода "Спартак" вернул игрока, выплатив компенсацию в 1 млн евро.
За "Ростов" Гулиев провел 21 матч, забил один гол и отдал четыре результативных передачи.
В составе "Спартака" у Гулиева 26 матчей и один забитый гол. В прошлом сезоне он провел 11 матчей за "красно-белых". В нынешнем сезоне Гулиев не провел ни одного официального матча за "Спартак".
В мае прошлого года у него случился конфликт с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско, после чего игрок был отстранен от работы с основной командой.
Источник: Чемпионат
Источник: "Спартак" расторг контракт с Аязом Гулиевым
Московский "Спартак" расторг контракт с полузащитником Аязом Гулиевым.
Фото: "Getty Images"
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