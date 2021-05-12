В арендном соглашении Бийола есть пункт о выкупе футболиста за пять миллионов евро. При этом в "Ганновере" считают такую сумму чрезмерно высокой. Немецкий клуб не станет выкупать Бийола. Возможно, "Ганновер" попытается продлить аренду игрока. В клубе хотят пролонгировать соглашение еще на год.
Отметим, что Бийол является игроком ЦСКА с 2018 года. Прошлой осенью "Ганновер" арендовал 22-летнего словенца у московского клуба. В нынешнем сезоне Бийол провел за "Ганновер" 29 матчей во второй Бундеслиге и одну игру в Кубке Германии.
Источник: Sport24
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Источник: "Ганновер" не хочет выкупать Бийола у ЦСКА
"Ганновер" не станет выкупать полузащитника Яку Бийола у ЦСКА, немецкий клуб хочет продлить аренду игрока.
Фото: ЦСКА
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