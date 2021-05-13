Гендиректор "Химок" Анохин рассказал о планах по поводу Мирзова и Глушакова

Генеральный директор "Химок" Сергей Анохин сообщил трансферные планы клуба в отношении полузащитников Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова.
Фото: РПЛ
- Денис Глушаков показал себя как настоящий профессионал. Здоровья у него столько, что может позавидовать любой молодой игрок. Мне бы хотелось иметь с ним долгосрочный контракт, и сейчас мы на стадии окончательных переговоров. Очень надеемся, что Денис будет играть в нашем клубе. Что касается Резиуана, он совершенно четко высказался в прессе, и мы понимаем, что он хочет попробовать закрепиться в основе "Спартака" с новым главным тренером. Мы однозначно пожелаем ему удачи. Если что-то у него поменяется в жизни, то мы всегда готовы встретиться и поговорить о сотрудничестве. На данном этапе переговоры о покупке не ведутся, - передает слова Анохина Metaratings.ru.

34-летний полузащитник "Химок" Денис Глушаков в качестве свободного агента подписал контракт с подмосковным клубом до конца текущего сезона в октябре 2020 года, ранее футболист выступал за "Ахмат" и "Спартак". В текущем сезоне Глушаков провел за "Химки" 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Атакующий полузащитник Резиуан Мирзов принадлежит "Спартаку" и выступает за "Химки" на правах аренды до конца сезона. 27-летний левый вингер сыграл за красно-черных 20 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи.

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Теги: Химки Мирзов Глушаков Анохин
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