- Я не знаю, где он был и в каком состоянии, но разговор был таким. Звоню ему и говорю: "Мы тебя вызываем в сборную". А он ответил: "Я не приеду". Спрашиваю: "Почему?" Он говорит: "Просто не приеду". На этом разговор закончился. И никаких слов с его стороны не было. У этого так называемого футболиста одни скандалы, интриги, конфликты были во всех командах, где он играл. Умные люди всегда сделают правильные выводы из его красноречия, - цитирует Бородюка Sport24.
Ранее бывший опорный полузащитник Игорь Денисов рассказал, что звонок о вызове в сборную от помощника главного тренера Гуса Хиддинка Александра Бородюка был принят им в аэропорту после выигранного финала Кубка УЕФА. По словам футболиста, он был в нетрезвом состоянии и в грубой форме "послал" тренера. В результате Денисов не поехал на Евро-2008 но дебютировал в в сборной чуть позже - в октябре 2008 года. Сборная России на Чемпионате Европы вышла в 1/2 финала, победив в четвертьфинале сборную Голландии (3:1 д.в.).
Бородюк рассказал, как протекал его диалог с Денисовым при попытке вызова в сборную
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал, как проходил его телефонный разговор с экс-полузащитником Игорем Денисовым о вызове его в сборную России в 2008 году.
Фото: РФС
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