"Со мной никто не связывался из "Спартака". Все в порядке, думаю, у клуба уже есть главный тренер. И это не Паулу.
Фонсеке, кстати, нравится российский чемпионат. Он считает его очень конкурентоспособным", - приводит слова Абреу Sport24.
Напомним, накануне Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, объявила о выходе из состава Совета Директоров клуба из-за несогласия с выбором нового главного тренера красно-белых. Сообщалось, что Салихова хотела видеть у руля команды Фонсеку, однако СД остановился на кандидатуре Руи Витории, которого продвигал спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов.
Напомним, что в следующем сезоне красно-белые выступят в квалификации Лиги чемпионов. Также перед "Спартаком" стоит задача выиграть чемпионат России в год 100-летия клуба.
Агент Фонсеки: со мной никто не связывался из "Спартака"
Марку Абреу, агент главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки, прокомментировал информацию, согласно которой "Спартак" рассматривал его клиента в качестве наставника команды.
Фото: Getty Images
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