Как сообщает источник, 29-летний серб не входит в сферу интересов "армейцев". Клуб не рассматривал кандидатуру Ляича и в 2019 году, когда клубу приписывали интерес к нему.
Отмечается, что ЦСКА намерен усилить позицию центрального защитника и уже занимается поиском кандидатов.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что ЦСКА интересуется хавбеком "Бешикташа" Адемом Ляичем. Сообщалось, что армейский клуб сделал предложение в 5 млн евро.
Адем Ляич провел в текущем сезоне 22 матча за "Бешикташ" в турецкой Суперлиге, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Контракт игрока с турецким клубом истекает летом будущего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.
Источник: Eurostavka
Источник: ЦСКА не интересуется Ляичем, клуб ищет центрального защитника
Московский ЦСКА не интересуется полузащитником "Бешикташа" Адемом Ляичем.
Фото: "Getty Images"
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