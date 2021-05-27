Напомним, что в концовке игры одно из судейских решений спровоцировало драку. Сообщалось, что один из футболистов молодежки грозненского клуба толкнул арбитра. Дело будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза.
"После нападения со стороны соперников два футболиста "Локомотива" получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений", - гласит заявление на официальном сайте "железнодорожников".
"Ахмат" - о драке в матче с "Локомотивом": ничего криминального, обычная ситуация
Матч молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив" закончился дракой из-за решения судьи
"Локомотив" заявил, что два игрока клуба получили травмы после нападения со стороны футболистов молодежки "Ахмата"
"Локомотив" выступил с заявлением по итогам инцидента, который произошел в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России с "Ахматом" (5:1).
Фото: ФК "Локомотив"
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