Дивеев: отъезд Гончаренко в Минск? Я этого вообще не понял, но это его действия

Дивеев сообщил, что после ухода Гончаренко из ЦСКА написал тренеру, поблагодарил его и пожелал удачи. По словам защитника, Гончаренко - особенный тренер для него, поскольку дал ему путевку в большой футбол. Также Дивеев прокомментировал отъезд экс-наставника ЦСКА в Минск по ходу сезона-2019/20. Игорь отметил, что не понял этого поступка Гончаренко.
"Уход Гончаренко для меня — что-то особенное. Виктор Михайлович пригласил меня в большой футбол. Когда он ушел, я ему написал, поблагодарил за всё, пожелал удачи. Сейчас играли против "Краснодара", увиделись, поговорили обо всем моем. Это жизнь. У каждой команды когда-то будет новый тренер. Михалыч ушел, теперь повеситься? Не нужно зацикливаться. Немного обидно, однако сейчас полная концентрация на работе с Оличем. Отъезд Гончаренко в Минск? Я этого вообще не понял, но это его действия. При этом я был уверен, что он вернется. Все понимали, что он просто взял себе выходные", - заявил Дивеев.
Напомним, что Гончаренко покинул ЦСКА по ходу сезона-2020/21. В должности главного тренера команды его сменил Ивица Олич. Гончаренко впоследствии возглавил "Краснодар".
Источник: Чемпионат
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Фото: ЦСКА
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