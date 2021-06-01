"Уход Шапи этим летом очень вероятен. Вместо него "Краснодар" постарается купить Максима Глушенкова у "Спартака", - сообщает "Чемпионат".
Также отмечается, что вторым кандидатом для "быков" является хавбек "Рубина" Денис Макаров.
Сулейманов - воспитанник "Краснодара". В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний игрок провел 27 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.
На счету 21-летнего Глушенкова, который в прошедшем розыгрыше чемпионата России выступал на правах аренды за "Химки", 6 игр и 2 гола в составе подмосковной команды.
СМИ: "Краснодар" хочет продать Сулейманова и купить Глушенкова у "Спартака"
Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов с большой долей вероятности покинет клуб в нынешнее межсезонье.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!