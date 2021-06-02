"Официальных предложений не поступало. Ларссон - ключевой игрок, которым клуб дорожит", - передает слова Фетисова Sport24.
Напомним, сегодня появилась информация, что "Вольфсбург" сделал "Спартаку" предложение о трансфере шведского нападающего Джордана Ларссона. Немецкий клуб предложил "красно-белым" 10 млн евро за 23-летнего форварда сборной Швеции. Отмечается, что "Спартак "не будет рассматривать предложения по Ларссону до окончания чемпионата Европы-2020.
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон в сезоне 2020/2021 провел 29 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. За сборную Швеции у Ларссона 5 матчей и 1 забитый мяч.
Источник: "Вольфсбург" предложил "Спартаку" за Ларссона 10 миллионов евро
Фетисов: официальных предложений по Ларссону не поступало. Это ключевой игрок, которым "Спартак" дорожит
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, отреагировал на информацию, согласно которой приобрести нападающего "красно-белых" Джордана Ларссона намерен "Вольфсбург".
Фото: ФК "Спартак"
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