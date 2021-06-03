Стукалов о матче "Уфа" - "Арсенал": решение о переносе принимали делегаты матча и судьи

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал, как принималось решение о переносе решающего матча 30 тура РПЛ, в котором башкирский клуб принимал на своем поле "Арсенал".
Фото: ФК "Уфа"
- Решение о переносе принимали делегаты матча и судьи. Нельзя было подвергать опасности здоровье футболистов обеих команд. Сами понимаете, такая жара, плюс еще все это на искусственном поле, что тоже наложило свой отпечаток. Поэтому приняли решение, что матч будет отложен. Насколько я знаю, каждые полчаса шел замер температуры. Ждали, пока она не опустится ниже 35 градусов, - передает слова Стукалова "ГорОбзор.Ру".

Напомним, что матч последнего, 30 тура Российской премьер-лиги "Уфа" - "Арсенал" (2:1) не начался одновременно с остальными встречами тура (в 14:00 16 мая), как было положено по регламенту. Из-за высокой температуры воздуха на поле матч в соответствии с другим положением регламента было решено перенести. В результате он начался на два часа позже остальных, и соперники знали, как сыграл в этом туре их общий конкурент в борьбе за выживание волгоградский "Ротор".

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Теги: УФА Арсенал Тула Стукалов
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