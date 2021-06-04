СМИ: "Химки" пытаются договориться с Ари о заключении контракта

Экс-нападающий "Краснодара" Ари может стать игроком "Химок".
Фото: РИА Новости
"Химки" постараются договориться с 35-летним форвардом Ари о заключении контракта, передают СМИ.

По данным источника, руководство подмосковного клуба хотело бы видеть экс-нападающего сборной России в своих рядах. Прошедший сезон Ари провел в "Краснодаре", срок действия соглашения футболиста с которым заканчивается в июне 2021 года. "Быки" уже объявили о расставании с форвардом, и он может перейти в другой клуб в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Ари провел за "Краснодар" 13 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 2 забитых мяча.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Химки Краснодар Ари Российские трансферы
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