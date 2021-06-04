— Мне хотелось бы когда-нибудь вернуться в Европу. В России я играю в топ-клубе, мы берем титулы, постоянно играем в Лиге чемпионов, но цель такая у меня есть, — цитирует Караваева France Football.
26-летний Караваев защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года. В минувшем сезоне воспитанник ЦСКА провел 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Ранее россиянин выступал за нидерландский "Витесс" и чешскую "Спарту".
Контракт Караваева действителен до лета 2023 года.
Караваев высказал желание вернуться в Европу
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о желании вернуться в Европу.
Фото: ФК "Зенит"
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