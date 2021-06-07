Спортивный директор "Рубина" опроверг данные об интересе клуба к игроку сборной Армении Бичахчяну

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал информацию об интересе клуба к армянскому полузащитнику Вагану Бичахчяну.
Фото: yerkramas.org
Ранее СМИ сообщили, что "Рубин" интересуется полузащитником "Жилины" Бичахчяном. Также указывалось, что за 21-летним игроком сборной Армении следит ЦСКА.

Яровинский заявил, что данные об интересе "Рубина" к полузащитнику не соответствуют действительности.

"Мы им не интересуемся. Информация не соответствует действительности", - сказал спортивный директор "Рубина".

Источник: Спорт-Экспресс

СМИ: ЦСКА и "Рубин" интересуются полузащитником сборной Армении Бичахчяном

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Теги: Рубин Яровинский
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