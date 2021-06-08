"Кирилл Верхолетов станет новым руководителем проекта офиса VAR. Сейчас уже согласовано фактически, идет техническое оформление. Человек очень опытный, надеюсь, внесет свежую струю во все это движение и исправит накопившиеся ошибки. Мы понимаем, что в отношении VAR много критики было", - приводит слова Хачатурянца Sport24.
Ранее глава проекта VAR в России Леонид Калошин покинул РФС, его срок контракта с организацией истек. Этот пост Калошин занимал с 2017 года. Также указывается, что в связи с истечением срока действия договора сотрудничество с РФС прекращает Дэвид Эллерей, являвшийся специальным советником генерального секретаря союза.
Кирилл Верхолетов является выпускником "Центра "Футбольный арбитр", судья Республиканской категории. Ранее Верхолетов был первым заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования.
Калошин покинул пост руководителя проекта VAR в России
Кирилл Верхолетов займет пост руководителя проекта VAR в России
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что Кирилл Верхолетов займет пост руководителя проекта системы видеоассистента рефери (VAR) в России.
Фото: РФС
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