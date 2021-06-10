Напомним, что Ребко и Дзюба в свое время вместе были в академии "Спартака".
Алексей ответил на вопрос, поддержал ли он Дзюбу после истории с интимным видео форварда "Зенита". По словам Ребко, он не общается с Артемом. При этом Дзюба и не нуждался в поддержке, заявил экс-игрок "Спартака".
"Нет, мы не общаемся. Думаю, поддержка была ему не нужна. На следующий день вышел и забил. Доказал, что может действовать не только руками, но и ногами", - ответил Ребко.
Источник: Sport24
Экс-игрок "Спартака" Ребко: высказывания Федуна наталкивают на мысль, что он обидчивый
Ребко: Дзюба доказал, что может действовать не только руками, но и ногами
Фото: "Зенит"
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