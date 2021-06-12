25-летний россиянин подписал с желто-синими пятилетний контракт. За несколько дней до этого трансфера "Урал" выкупил игрока у московского "Динамо", которому он принадлежал с 2019 года.
"Как клубы объявили, так все и получилось. "Урал" меня выкупил, потом отдал в "Ростов". Но когда появились первые разговоры, я правда не знал об этом. Когда меня уже спросили, я сказал, что хотел бы перейти в "Ростов". Это амбициозный клуб с сильным тренером: я очень хотел поработать с Валерием Георгиевичем Карпиным. Так что, когда узнал, сразу согласился", - приводит слова Калинина "РБ-Спорт".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе "Урала" защитник провел 22 матча, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.
"Ростов" под руководством Валерия Карпина в прошедшем розыгрыше чемпионата России финишировал на девятой строчке турнирной таблицы, набрав за 30 туров 43 очка.
Официально: Калинин перешел из "Урала" в "Ростов"
"Очень хотел поработать с Карпиным". Калинин - о переходе в "Ростов"
Новоиспеченный защитник "Ростова" Игорь Калинин прокомментировал свой переход из "Урала".
Фото: ФК "Ростов"
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