По информации источника, у хорватского специалиста испортились отношения с генеральным директором армейского клуба Романом Бабаевым. В начале работы Олича в ЦСКА руководство пообещало ему, что он будет работать с национальной сборной Хорватии все три матча на чемпионате Европы-2020. Однако затем позиция клуба поменялась. Также Олич был недоволен, что ему не дали пригласить в тренерский штаб Элвира Рахимича.
Об отставке хорвата ЦСКА объявил сегодня, 15 июня. Олич проработал главным тренером "армейцев" менее трех месяцев. Исполняющим обязанности наставника красно-синих назначен Алексей Березуцкий.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Олич ушел из ЦСКА из-за конфликта с руководством клуба
Стала известна причина прекращения сотрудничества между московским ЦСКА и тренером Ивицой Оличем.
Фото: ПФК ЦСКА
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