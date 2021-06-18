- Остались ли у меня вопросы к Кикнадзе? Нет. Это у Василия Александровича остались претензии ко мне. Но он сам выбрал путь судебных заседаний со мной. Ну ОК, я это принял, а суд по выплатам за операцию выиграл, - приводит слова Тарасова "Спорт-Экспресс".
34-летний опорный полузащитник Дмитрий Тарасов выступал за "Локомотив" в течение девяти с половиной лет, с января 2010 по июль 2019 года. В 2019 году клуб в лице генерального директора Василия Кикнадзе отказался продлевать контракт с Тарасовым и оплачивать ему операцию для лечения травмы, полученной в ходе выступлений за клуб. Суд по данному вопросу принял решение в пользу футболиста.
Тарасов: вопросов к Кикнадзе у меня не осталось. Он сам выбрал путь судебных заседаний
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим генеральным директором "железнодорожников" Василием Кикнадзе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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