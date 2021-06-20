"Для меня совершенно непонятно, когда игроки танцуют не от футбола, а от других вещей. Я этого перехода не понял", - приводит слова Семина "Спорт-экспресс".
Мухин является воспитанником самарского футбола. В систему "Локомотива" Максим попал в 2019 году. В минувшем сезоне в составе красно-зеленых 19-летний хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
В конце мая Мухин подписал долгосрочный контакт с ЦСКА. На данный момент он выступает на чемпионате Европы-2020 в составе сборной России.
"Для меня совершенно непонятно, когда игроки танцуют не от футбола, а от других вещей". Семин - о переходе Мухина в ЦСКА
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о переходе экс-полузащитника "железнодорожников" Максима Мухина в ЦСКА.
Фото: сборная России
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