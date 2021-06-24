По сведениям, московская команда и уругваец не смогли договориться об условиях контракта, хотя "Динамо" удалось добиться соглашения с самим "Копенгагеном", у которого Варела был арендован в октябре прошлого года с правом выкупа.
28-летний Варела сыграл за "Динамо" в 19 матчах, в которых заработал три желтые карточки.
Контракт защитника с "Копенгагеном" истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.
Источник: Eurostavka.
СМИ: "Динамо" не договорилось об условиях контракта с Варелой
Защитник "Динамо" Гильерме Варела вернется в "Копенгаген".
Фото: Getty Images
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