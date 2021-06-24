Сообщается, что 23-летний игрок не получил предложение о продлении контракта от московского "Локомотива", воспитанником которого он является.
В минувшем сезоне Лысов сумел сыграть лишь в одном матче Премьер-лиги, а большую часть сезона защитник пропустил из-за проблем с сосудами. В июне стало известно, что Лысову разрешили вернуться в большой футбол.
По сведениям, в услугах защитника были заинтересованы несколько клубов РПЛ, но уезжать в региональные команды он не хочет.
Источник: "РБ-Спорт".
Источник: бывший защитник "Локомотива" Лысов может завершить карьеру в 23 года
Российский защитник Михаил Лысов рассматривает возможность завершения карьеры футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"
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