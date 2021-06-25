Агент Смольникова: европейский клуб, который сделал предложение Игорю, точно будет играть в еврокубках

Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, высказался об интересе к игроку со стороны европейского клуба.

Фото: ФК "Краснодар"