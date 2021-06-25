— Европейский клуб, который сделал предложение, точно будет играть в еврокубках. В своей стране это топ-клуб. Но на принятие решения влияет множество факторов, — цитирует Маньякова Sport24.
Ранее появилась информация, что в услугах 32-летнего защитника заинтересовано сразу три клуба РПЛ. Речь идет о "Химках", "Ахмате" и тульском "Арсенале".
Минувший сезон Смольников провел в "Краснодаре", где сыграл 32 матчах во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Стороны приняли решение разорвать соглашение по обоюдному согласию после завершения сезона.
Источник: Смольников ведет переговоры с "Химками", "Ахматом" и "Арсеналом"
Агент Смольникова: европейский клуб, который сделал предложение Игорю, точно будет играть в еврокубках
Александр Маньяков, представляющий интересы защитника Игоря Смольникова, высказался об интересе к игроку со стороны европейского клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
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