Мирзов отметил, что Витория хочет, чтобы "Спартак" играл в атакующий, комбинационный футбол. Также полузащитник высказался о своем дальнейшем пребывании в составе "красно-белых".
"Конечно, понимаем, в какой футбол тренер хочет играть. В атакующий футбол, комбинационный. Он объясняет, мы в принципе понимаем все.
Мое дальнейшее пребывание в команде? Не хочу об этом говорить, посмотрим в конце сбора", - сказал Мирзов.
Напомним, что Мирзов провел прошлый сезон в "Химках" на правах аренды.
Отметим, что накануне "Спартак" уступил "Нефтчи" (1:2) в контрольной игре, это был первый матч москвичей под руководством Витории.
Источник: Матч ТВ
"Спартак" уступил "Нефтчи" в первом матче под руководством Витории
Мирзов: Витория хочет, чтобы "Спартак" играл в атакующий, комбинационный футбол
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов рассказал о том, какой футбол хочет поставить команде новый главный тренер Руй Витория.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!