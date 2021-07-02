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Президент "Урала" выступил категорически против переноса 6-го тура РПЛ ради сборной России

Президент "Урала" Григорий Иванов выступил против переноса 6-го тура РПЛ ради сборной России.
Фото: ФК "Урал"
Напомним, ранее с такой просьбой обратился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Я ничего не поддерживаю, тем более никакие переносы. Мы постоянно переносим. Сейчас перенесли тур - и что толку? Для того, чтобы побольше потренировались? Давайте опять перед Хорватией в угоду сборной переносить… Пускай в своих клубах готовятся! Через игры подойдут к хорошей форме, а сейчас переносят шестой тур - я категорически против!" - приводит слова Иванова "Спорт день за днем".

1 сентября сборная России в Москве на стадионе "Лужники" проведет матч против Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Наставник национальной команды России Станислав Черчесов попросил перенести 6-й тур Российской Премьер-лиги, чтобы национальная команда смогла лучше подготовиться к игре с хорватами.

Отметим, что 6-й тур РПЛ пройдет с 28 по 29 августа 2021 года.

Напомним, сборная России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 играет в одной группе с командами Хорватии, Словакии, Кипра, Словении и Мальты. После 3-х матчей в активе команды Черчесова 6 очков, россияне занимают второе место в группе H.

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Теги: Иванов Г Урал Сборная России
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