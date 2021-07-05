По информации источника, красно-белые отказали всем претендентам на 21-летнего россиянина. Отмечается, что главный тренер московского клуба Руй Витория верит в хавбека и рассчитывает на него как на игрока основной обоймы. По этой причине как минимум до зимнего трансферного окна Игнатов не покинет "Спартак". Сам Михаил также намерен побороться за место в основном составе красно-белых. Ему нравится тот футбол, который португальский специалист ставит команде.
Большую часть минувшего сезона Игнатов провёл в составе "Спартака-2". В прошедшем розыгрыше Футбольной национальной лиги полузащитник принял участие в 30 матчах, отметившись в них 11 забитыми мячами и 5 голевыми пасами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
Источник: Metaratings.ru
Источник: "Спартак" отказал нескольким российским клубам в аренде Игнатова. На игрока рассчитывает Витория
Несколько клубов Российской Премьер-Лиги рассматривали вариант аренды полузащитника московского "Спартака" Михаила Игнатова.
Фото: ФК "Спартак"
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