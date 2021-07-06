По информации источника, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет московский ЦСКА. Сообщается, что "армейцы" заинтересованы в аренде игрока с необязательной опцией выкупа по завершении сезона-2021/22. При этом миланский клуб готов отдать Далберта в аренду лишь платно. Переговоры между сторонами продолжатся на этой неделе.
Прошедший сезон Далберт провел в "Ренне" на правах аренды. Левый защитник в минувшем розыгрыше французской Лиги 1 принял участие в 13 матчах, отличившись в них одной результативной передачей. Его контракт с "Интером" рассчитан до лета 2023 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 млн евро.
Источник: Eurostavka
СМИ: ЦСКА намерен арендовать с правом выкупа защитника "Интера" Далберта
Защитник "Интера" Далберт может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Интер"
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