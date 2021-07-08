"100% Вернблум. Я вообще не могу понять, как он получал так мало карточек. Он не только грубо играл, но еще и разговаривал с арбитрами. Он такой противный, хотя Кирилл Набабкин говорил, что в жизни Понтус - нормальный, адекватный человек. Но когда на поле - неуступчивый и, наверное, из-за этого так и получалось. Себя я считаю не грубым футболистом, а жестким", - передает слова Рыкова Eurosport.ru.
Напомним, опорный полузащитник Понтус Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. На его счету 224 матча в составе армейского клуба, в которых он забил 22 мяча и отдал 18 результативных передач, а также получил 92 желтые и 3 красные карточки.
На данный момент 35-летний швед защищает цвета "Гётеборга". Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.
"Он такой противный". Рыков назвал самого грубого футболиста, против которого когда-либо играл
Защитник "Урала" Владимир Рыков назвал самого грубого игрока, с которым ему когда-либо приходилось встречаться на футбольном поле.
Фото: ПФК ЦСКА
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