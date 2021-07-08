"Он такой противный". Рыков назвал самого грубого футболиста, против которого когда-либо играл

Защитник "Урала" Владимир Рыков назвал самого грубого игрока, с которым ему когда-либо приходилось встречаться на футбольном поле.

Фото: ПФК ЦСКА