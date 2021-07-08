"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа", - цитирует Запорожану Sport24.
21-летний Шкурин выступает за ЦСКА с января 2020 года. За это время форвард сыграл в 19 матчах и забил три гола. Контракт Шкурина с ЦСКА истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.
В минувшем сезоне нападающий Илья Шкурин принял участие 9 матчах Российской Премьер-лиги, в 3 играх Кубка России и 2 встречах Лиги Европы. На счету 21-летнего белорусского игрока 3 забитых мяча.
Шкурин ранее защищал цвета "Витебска" и "Энергетика-БГУ".
Агент: Шкурин полетит на сборы с киевским "Динамо"
Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу сообщил, что форвард ЦСКА Илья Шкурин может перейти в украинский клуб.
Фото: Матч ТВ
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