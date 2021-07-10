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Агент Масиаса объяснил, почему его клиент не перешел в ЦСКА или "Краснодар"

Николас Хичар, агент форварда "Хетафе" Хосе Масиаса, объяснил, почему его клиент не переехал в один из клубов РПЛ.
Фото: Getty Images
— Конкретный интерес от ЦСКА и "Краснодара" к Масиасу был, но не сложилось. Мы посчитали, что испанский чемпионат будет более благоприятен для игрока с точки зрения адаптации, — цитирует агента Sport24.

21-летний Масиас, права на которого принадлежат мексиканской "Гвадалахаре", был арендован испанским клубом "Хетафе" на сезон с возможностью выкупа.

Ранее сообщалось, что к мексиканскому футболисту есть интерес со стороны российских клубов.

Масиас — центральный нападающий. Его контракт с "Гвадалахарой" истекает летом 2022 года.

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Теги: Краснодар ЦСКА Хетафе
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