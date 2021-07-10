Агент Масиаса объяснил, почему его клиент не перешел в ЦСКА или "Краснодар"

Николас Хичар, агент форварда "Хетафе" Хосе Масиаса, объяснил, почему его клиент не переехал в один из клубов РПЛ.

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