— Конкретный интерес от ЦСКА и "Краснодара" к Масиасу был, но не сложилось. Мы посчитали, что испанский чемпионат будет более благоприятен для игрока с точки зрения адаптации, — цитирует агента Sport24.
21-летний Масиас, права на которого принадлежат мексиканской "Гвадалахаре", был арендован испанским клубом "Хетафе" на сезон с возможностью выкупа.
Ранее сообщалось, что к мексиканскому футболисту есть интерес со стороны российских клубов.
Масиас — центральный нападающий. Его контракт с "Гвадалахарой" истекает летом 2022 года.
Агент Масиаса объяснил, почему его клиент не перешел в ЦСКА или "Краснодар"
Николас Хичар, агент форварда "Хетафе" Хосе Масиаса, объяснил, почему его клиент не переехал в один из клубов РПЛ.
Фото: Getty Images
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