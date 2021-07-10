"Лигу чемпионов выигрывают команды, у которых бюджеты по миллиарду. Мы должны смотреть на реалии, анализировать. Мое мнение: если мы говорим о спортивном плане, то дойти до четвертьфинала "Зениту" еще реально, имея скромный бюджет. Но дальше - шансы малы. Если мы возьмем десятку лучших клубов мира, то у них бюджеты по миллиарду, они покупают лучших игроков мира", - сказал Оздоев.
"Зенит" по итогам прошлого сезона выиграл чемпионский титул в России третий год подряд. Петербургский клуб вновь сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. "Сине-бело-голубые" при жеребьевке будут находится в третьей корзине.
В минувшем сезоне "Зенит" занял последнее, 4-е место, в группе Лиги чемпионов, в которой были "Лацио", дортмундская "Боруссия" и "Брюгге". Подопечные Семака набрали 1 очко в шести матчах. Также 4-е место на групповом этапе "Зенит" занял и в позапрошлом сезоне Лиги чемпионов.
Полузащитник Магомед Оздоев выступает за "Зенит" с 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 28 матчей в РПЛ, отдав 5 голевых передач.
Источник: Матч ТВ
Оздоев: "Зениту" реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов. Дальше - шансы малы
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев высказался по поводу выступления команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!