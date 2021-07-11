Дюпин отметил, что "Рубин" может превзойти достижения прошлого сезона, когда команда финишировала на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. По словам вратаря, в игре казанской команды просматривается стабильность, между футболистами есть хорошее взаимопонимание.
"Думаю, с "Рубином" в этом сезоне будет очень весело. У нас просматривается стабильность в игре, хорошее взаимопонимание у футболистов. Думаю, "Рубин" заявит о себе покруче, чем в прошлом году", - сказал Дюпин.
Источник: Спорт-Экспресс
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Дюпин: думаю, "Рубин" заявит о себе покруче, чем в прошлом году
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин высказался о перспективах команды в новом сезоне.
Фото: "Рубин"
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